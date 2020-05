Star Citizen prova gratuita: come giocare gratis fino all'1 giugno

Fino all'1 giugno gli utenti PC possono giocare gratuitamente a Star Citizen, in occasione della Invictus Launch Week. In questa mini-guida vi spieghiamo come approfittarne, riportando i requisiti di sistema minimi e consigliati per aiutarvi a capire se il vostro PC è in grado di reggere il gioco.

Prima di scaricare la versione gratuita di Star Citizen è importate consultare i requisiti di sistema del gioco. Come è noto, lo space simulator di Cloud Imperium è abbastanza esigente in termini di risorse hardware. Ecco di seguiti i requisiti di sistema minimi e raccomandati:

Requisiti minimi di Star Citizen

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 - Windows 8.1 - Windows 10 (ultimo Service Pack)

CPU: Intel Core 2 Quad Q9000 o superiore

GPU: AMD Radeon R5 M330 o superiore, con almeno 2 GB di Ram

Memoria: 16 GB

Hard Disk: 60 GB di spazio libero

Requisiti raccomandati di Star Citizen

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 - Windows 8.1 - Windows 10 (ultimo Service Pack)

CPU: AMD Ryzen 5 1600 o superiore

GPU: AMD Radeon HD 7990, con almeno 4 GB di Ram

Memoria: 16 GB DDR4

Hard Disk: 60 GB di spazio libero

Come scaricare e giocare gratis a Star Citizen

Se il vostro PC soddisfa i requisiti elencati poco sopra, il prossimo passo è scaricare la versione gratuita di Star Citizen.

Se ancora non lo avete, createvi un account RSI, dal momento che è necessario per scaricare il gioco. Potete creare un account RSI su robertspaceindustries. Dopo averlo fatto, non vi resta che scaricare Star Citizen al seguente indirizzo.

Ricordiamo che Star Citizen potrà essere giocato gratuitamente solo fino all'1 giugno. A partire dal giorno successivo, infatti, per accedere al titolo sarà necessario acquistare il gioco. Approfitterete dell'occasione per provare con mano lo space simulator di Cloud Imperium?