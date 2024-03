Star Citizen: quando esce la versione 1.0 del kolossal sci-fi? Ne parla Chris Roberts

Mentre prosegue l'evoluzione di Star Citizen tra grafica, gameplay e contenuti, il boss di Cloud Imperium Games Chris Roberts riguadagna le pagine del sito ufficiale del kolossal sci-fi per tracciare la strada che condurrà il suo team alla pubblicazione dell'attesa versione 'finale' dell'odissea spaziale.

Il massimo esponente dell'esercito di designer, programmatori, autori e artisti digitali che stanno dando forma al simulatore spaziale spiega che "alla fine dello scorso anno abbiamo deciso di riorganizzare i team di Star Citizen e Squadron 42 per favorire e facilitare il compito affidato a chi, in questi anni, lavora costantemente per condurci verso il traguardo finale di Star Citizen".

"Pur riconoscendo che non esiste un traguardo definitivo in un MMO online", aggiunge poi Roberts prima di dichiarare che "Star Citizen 1.0 è ciò che consideriamo come nostro 'punto d'approdo' commerciale, pur sapendo che aggiungeremo sempre nuove funzionalità e tanti contenuti inediti per molti, molti anni a venire. Il lancio della versione 1.0 comporta tutta una serie di oneri, come garantire che il gioco sia accogliente anche per i nuovi utenti, che il titolo sia stabile e rifinito e che i contenuti siano sufficientemente ricchi e variegati da supportare le esigenze di gameplay del pubblico".

Pur senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di lancio della versione 1.0 di Star Citizen, il boss di Cloud Imperium Games e Roberts Space Industries ammette che "abbiamo esaminato con attenzione cosa dobbiamo fare per raggiungere questo traguardo. Per facilitare tutto ciò abbiamo deciso di affidare a Rich Tyrer il ruolo di Senior Game Director, un incarico che gli permetterà di attingere a tutta la sua esperienza e di metterla a disposizione dei team di sviluppo di Star Citizen e Squadron 42. Con questo cambiamento, d'ora in avanti contiamo di espandere in maniera più rapida le funzionalità e i contenuti di Star Citizen già a partire dall'Alpha 3.23, che sarà uno dei nostri più grandi aggiornamenti".

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.