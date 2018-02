Star Citizen a quota 179 milioni di dollari, nuovo video diario per Squadron 42

Non accenna a diminuire il successo di: nelle ultime ore il progetto ha raggiunto e superato quota 179 milioni di dollari, cifra che ha permesso adi assumere nuovi dipendenti, il team conta ora ben 475 elementi.

Per l'occasione, CI ha pubblicato anche un nuovo video diario della serie Around The Verse, dedicato alla campagna Single Player Squadron 42. Il filmato in questione mostra alcune sequenze a bordo della Nave Idris e segue le precedenti clip incentrate sulle armi e sui combattimenti.

Nel solo 2017, il progetto ha raccolto 34 milioni di dollari, per saperne di più su Star Citizen vi rimandiamo all'ultima puntata di Basette in compagnia di Todd e Azoto, i quali svelano le ultime novità sul progetto e le aspettative per il futuro.