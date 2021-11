Star Citizen, raccolta fondi senza freni: raggiunta quota $400 milioni dal 2012

Star Citizen ha raggiunto e superato l'incredibile soglia di 400 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding, come specificato sul sito ufficiale della space opera sviluppata da Cloud Imperium Games, software house capitanata da Chris Roberts.

Si tratta di una cifra decisamente impressionante per un titolo che conta sul supporto finanziario degli utenti, raggiunta nel giro di quasi un decennio ormai. Star Citizen, infatti, è un progetto nato nel 2012, e continua ad espandersi in modo considerevole al netto di non aver mai superato la fase Alpha. Sin dal 2014, Cloud Imperium Games ha ampiamente oltrepassato i 63 milioni di dollari che si era prefisso come obiettivo della raccolta fondi, ma la software house non sembra ancora pronta a discutere più concretamente della versione definitiva del gioco, apparentemente ancora molto lontana dal debutto.

In ogni caso, Cloud Imperium Games continua ad espandere la forza lavoro impegnata sull'ambizioso progetto, come dimostra la recente apertura dello studio di Manchester affidato a circa 1.000 sviluppatori. Se foste curiosi di avere un assaggio di quanto costruito sino ad oggi dalla compagnia di Roberts, vi segnaliamo che sono ancora disponibili le due settimane di prova gratuite di Star Citizen, con cui potrete testare oltre 120 astronavi, mezzi di trasporto ed equipaggiamenti futuristici.