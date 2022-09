Star Citizen, una raccolta fondi senza limiti: superati i 500 milioni di dollari

Dopo aver dato il via alle gare di kart spaziali del gioco, gli sviluppatori di Roberts Space Industries hanno comunicato di aver raggiunto e superato quota 500 milioni di dollari durante la longeva campagna di crowdfunding di Star Citizen.

La raccolta fondi del simulatore spaziale è cominciata nel 2012, e a 10 anni di distanza dalla nascita dello sconfinato progetto Sci-Fi, gli autori hanno ottenuto un supporto economico a dir poco impressionante da parte della community.

Star Citizen ha raccolto per l'esattezza $500.067 milioni, con il titolo che ad oggi conta oltre 4 milioni di giocatori. Star Citizen è riuscito a raccogliere $77.121 milioni nel corso del 2022. Il titolo rimane in fase di sviluppo e Roberts Space Industries ha oltre 50 diversi team che lavorano su vari aggiornamenti, modifiche e correzioni e importanti espansioni conenutistiche come Squadron 42, la campagna single player ritenuta il successore spirituale della serie Wing Commander.

Il team di sviluppo continua ad aggiornare la roadmap con cui comunica agli utenti le novità riguardanti i contenuti di gioco, incluse le varie modifiche di gameplay, le nuove navi, le armi e i luoghi visitabili. Per quanto riguarda Squadron 42, l'espansione a cui hanno collaborato attori del calibro di Mark Hammill e Gillian Anderson, dovremo attendere ancora 1-2 anni per la sua uscita, come confermato dalle dichiarazioni di Chris Roberts Industries: "Potrebbero volerci ancora 1 o 2 anni. [...] Vogliamo finire il gioco, ma succederà solo quando sarà pronto".