Star Citizen: raccolti 200 milioni di dollari in crowdfunding!

Star Citizen è, purtroppo, ancora privo di una data d'uscita ufficiale definitiva. Nonostante questo, l'ambizioso titolo di Cloud Imperium Games ha già raggiunto dei risultati incredibili.

Il sito ufficiale del gioco ha infatti reso nota al pubblico la cifra raggiunta tramite la campagna di crowdfunding avviata dagli sviluppatori nell'ormai lontano 2012. Ad oggi, Star Citizen è riuscito a raccogliere l'impressionante somma di duecento milioni di dollari! A contribuire allo sviluppo del gioco sono stati inoltre più di due milioni di persone. Un risultato che ha veramente dell'incredibile per un titolo che, per quanto ambizioso, si trova ancora nella sua fase Alfa.

Probabilmente questo importante traguardo rappresenterà un ulteriore spinta motivazionale per gli sviluppatori di Cloud Imperium Games, che, proprio recentemente, hanno deciso di festeggiare in grande stile il primo anniversario dell'introduzione in Star Citizens di Husrton, il primo pianeta liberamente esplorabile inserito nel gioco. Come vi avevamo già segnalato, infatti, per l'intera settimana compresa tra il venerdì 23 e il venerdì 30 novembre, tutti i videogiocatori potranno provare gratuitamente il gioco. L'evento, denominato, Free to Fly, rappresenterà sicuramente un'occasione interessante per promuovere ulteriormente Star Citizen ed ampliare la base di videogiocatori interessati a supportare lo sviluppo del nuovo titolo di Cloud Imperium Games.