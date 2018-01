Star Citizen ha raccolto oltre 34 milioni di dollari nel 2017

ha riscosso un notevole successo nel 2017: il progetto diha raccolto 34.91 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi, più di quanto incassato da tutte le raccolte fondi a tema videogiochi lanciate su Kickstarter lo scorso anno.

Nel 2017, i progetti della categoria videogiochi su Kickstarter hanno ottenuto finanziamenti per 17.25 milioni di dollari, meno della metà rispetto al denaro raccolto da Star Citizen.

A fine dicembre, Cloud Imperium Games ha pubblicato la versione Alpha 3.0 mentre l'aggiornamento 3.1 arriverà alla fine di marzo. Ricordiamo come poco prima di Natale Crytek abbia citato in giudizio gli sviluppatori a causa di una disputa legata ai diritti di utilizzo del CryEngine. Star Citizen e il modulo single player Squadron 42 sono ancora privi di una data di uscita, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte degli sviluppatori.