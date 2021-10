Star Citizen, quasi raggiunti 400 milioni di dollari di budget: torna l'Intergalactic Expo

Sono trascorse solo poche settimane dai festeggiamenti del CitizenCon 2951 ed è già tempo di celebrare un nuovo evento di Star Citizen. Cloud Imperium Games ha infatti annunciato con un video le date video del prossimo Intergalactic Aerospace Expo, la kermesse annuale con accesso gratuito al kolossal spaziale su PC.

La nuova esposizione universale di astronavi di Star Citizen partirà ufficialmente venerdì 19 novembre e proseguirà per poco meno di due settimane, concludendosi nella giornata di mercoledì 1 dicembre.

Come avvenuto in passato, anche stavolta l'Intergalactic Expo sarà accompagnata da una fase Free Fly che consentirà agli utenti di accedere gratis a Star Citizen per la durata dell'evento digitale. Nel corso dell'esposizione sarà possibile immergersi nelle atmosfere di questo simulatore spaziale accedendo, di volta in volta, a oltre 100 velivoli e a tantissime attrezzature del gioco, con tanto di "tour virtuale" offerto dai rispettivi costruttori.

Con ogni probabilità, sarà proprio durante l'Intergalactic Aerospace Expo 2951 che Cloud Imperium riuscirà a superare l'eccezionale cifra dei 400 milioni di dollari di budget per Star Citizen, considerando che l'attuale somma raggiunta in crowdfunding ammonta a 395.298.327 dollari, con oltre 3,3 milioni di appassionati che hanno contribuito a finanziare il sogno coltivato da Chris Roberts di dare vita alla simulazione spaziale definitiva.