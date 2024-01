Star Citizen, grande record nel 2023: raccolti fondi per oltre 117 milioni di dollari

Star Citizen continua a crescere senza sosta. Nel corso del 2023 il kolossal spaziale di Cloud Imperium Games ha raccolto fondi per la bellezza di 117,5 milioni di dollari, segnando così un nuovo record per la campagna di crowdfunding collegata al gioco.

Con questi numeri si è infatti raggiunto un nuovo record con Star Citizen, che supera quanto raccolto nel corso del 2022: quell'anno vennero raccolti fondi per circa 113 milioni di dollari, con il 2023 che segna dunque una crescita del 3,4% rispetto ai risultati di un anno prima. Ciò segna anche il sesto anno consecutivo di crescita per il simulatore spaziale multiplayer, a cui si aggiungono gli oltre 5 milioni di utenti registrati contando anche tutti coloro che si sono iscritti nel periodo di prova gratuita del gioco. Certo, non sono mancate alcune polemiche per il prezzo di un bundle di navicelle di Star Citizen, ma in ogni caso l'opera gode di ottima salute e mantiene intatta la sua popolarità presso la community.

Nonostante i grandissimi risultati raggiunti negli ultimi 12 mesi, per il momento Star Citizen appare ancora lontano dalla sua uscita in versione completa, e questo nonostante il progetto sia stato annunciato per la prima volta nell'ormai lontano settembre del 2012. Sappiamo però con certezza che la campagna single player Squadron 42 di Star Citizen è quasi completa, dunque non sono da escludere ulteriori importanti novità a breve su questa specifica componente del gioco.