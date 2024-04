Star Citizen, quali sono i requisiti di sistema? Cloud Imperium li ha aggiornati

Gli anni passano, le tecnologie migliorano, lo sviluppo continua e, anche se si trova ancora in versione Alpha, Star Citizen è diventato ancora più affamato di risorse. Per questo motivo, in accordo con gli ultimi miglioramenti apportati al motore di gioco, Cloud Imperium Games si è vista costretta ad aggiornare i requisiti di sistema su PC.

Star Citizen Alpha | Requisiti di sistema aggiornati ad aprile 2024

Requisiti minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (con gli ultimi Service Pack installati)

CPU: quattro core - Intel i7 o successivi, AMD Bulldozer o successivi

GPU: DirectX 11.1 compatibile con Scheda Grafiche con 4 GB VRAM

Memoria RAM: 16 GB

Spazio di archiviazione: 100+ GB SSD

Sistema Operativo: Windows 10 (con gli ultimi Service Pack installati) o Windows 11

CPU: quattro o otto core - Intel i7 o successivi, AMD Ryzen 5 or successivi

GPU: DirectX 12 compatible Graphics Card with 8 GB VRAM

Memoria RAM: 32 GB DDR4

Spazio di archiviazione: 100+ GB SSD

Tra le note, Cloud Imperium Games specifica che Star Citizen non è disponibile su macOS o Linux, inoltre richiede un PC con la capacità di eseguire istruzione AVX, una GPU con almeno 4GB di RAM e dei driver con supporto a Vulkan 1.2. Tra gli esempi di GPU in linea con i requisiti minimi si annoverano NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD RX 5700, AMD RX Vega 56, AMD RX 460, Intel A380 e Intel UHD Graphics 730. Sebbene non sia strettamente necessario, è consigliabile installare Star Citizen su un SSD, in modo da velocizzare i caricamenti e rendere lo streaming degli asset più fluido. Senza un SSD le performance potrebbero risentirne, avvertono gli sviluppatori.

Potete ottenere una stima delle performance di Star Citizen sul vostro PC utilizzando la Telemetry Dashboard messa a punto da Cloud Imperium Games e accessibile, previa registrazione sul sito di Robert Space Industries, a questo indirizzo.

