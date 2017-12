Star Citizen sfonda la barriera dei $170 milioni raccolti e presenta la nave Cutlass Black

è inarrestabile: nelle scorse ore ha raggiunto e superato i 170 milioni di dollari raccolti in crowdfunding, grazie al contributo di oltre 1 milione e 900 mila backer.

È un quantitativo smisurato, anche per una produzione videoludica. Grazie alla possibilità di effettuare acquisti con denaro reale, sono stati raccolti ben 5 milioni di dollari in una sola settimana. Il team ha tuttavia assicurato che nella versione finale tutte le navi potranno essere ottenute con la valuta in-game e che quest'iniziativa è mirata solamente all'ottenimento di ulteriori fondi da utilizzare nello sviluppo.

Intanto, Cloud Imperium Games ha presentato la nuova astronave Cutlass Black, che potete ammirare nel video in apertura di notizia. Viene descritta come la migliore scelta per i contrabbandieri e i criminali, ha un look piuttosto aggressivo e potrà essere pilotata già all'interno dell'Alpha 3.0 di prossima pubblicazione.

Star Citizen è al momento previsto esclusivamente su PC, ma è ancora privo di una data di lancio ufficiale. Recentemente è stato pubblicato un filmato in 4K di oltre un'ora che mostra in azione la versione Alpha 3.0 del gioco, attualmente in fase di testing sul PTU (Public Test Universe).