Star Citizen Squadron 42 non uscirà prima del 2024: Cloud Imperium pensa già ai sequel

I dubbi della community alimentati dall'assenza di Squadron 42 dal CitizenCon 2951 di Star Citizen spingono il COO di Cloud Imperium Games, Carl Jones, a fornire un chiarimento sul destino e sulle tempistiche di lancio della campagna singleplayer del kolossal sci-fi.

L'esponente di Cloud Imperium ha affidato il suo pensiero ai giornalisti di MCV/Develop per rispondere, seppur indirettamente, ai quesiti posti dalla community desiderosa di ricevere un aggiornamento sullo sviluppo di Squadron 42.

Ai microfoni di MCV, Jones ha candidamente ammesso le difficoltà attraversate da Cloud Imperium nel dare forma alla componente singleplayer di questa ambiziosa space opera e sostenuto che molti dei problemi di sviluppo di Squadron 42 verranno risolti a breve con l'espansione della software house garantito dall'apertura di uno studio a Manchester con 1.000 persone. Un'accelerazione ulteriore al progetto, afferma il COO, verrà data dal trasloco del boss di Cloud Imperium Games, Chris Roberts, da Los Angeles al Regno Unito.

Quanto agli sforzi per completare lo sviluppo di Squadron 42, Jones offre una stima del tempo necessario per finalizzare i lavori sull'esperienza singleplayer di Star Citizen: "Immagino che vedremo quanto tempo manchi una volta che Chris Roberts ultimerà i passaggi per trasferirsi nel Regno Unito. Ma sì, per finire Squadron 42 potrebbero volersi uno o due anni in più. Chris trascorrerà più tempo qui con il team che sta sviluppando Squadron 42 e con gli altri gruppi, ma tutto avverrà in maniera graduale da quest'anno. Si spera che così facendo potremo far avanzare lo sviluppo di Squadron 42 per completarlo più velocemente. Vogliamo che quell'esperienza venga ultimata, ma come si dice in questi casi 'uscirà quando sarà pronto'".

Sempre in base a quanto precisato da Jones, l'intenzione di Cloud Imperium Games è quella di completare i lavori su Star Citizen Squadron 42 per poi occuparsi di quello che lo stesso COO definisce come "sequel" dell'esperienza singleplayer, da fruire parallelamente alle attività sandbox con gli update dell'attuale versione Alpha accessibile dagli appassionati che, con il loro supporto, a fine novembre hanno portato Star Citizen a superare i 400 milioni di dollari di finanziamenti.