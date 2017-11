Star Citizen supera i $166 milioni di crowdfunding, svelata una nuova nave

ha svelato una nuova nave da pattuglia che verrà inclusa in, pubblicando con l'occasione un nuovo video dietro le quinte e una serie di artwork dedicati al velivolo. Il gioco ha inoltre superato i 166 milioni di dollari raccolti tramite il crowdfunding.

La nuova nave si chiama Aegis Dynamics Hammerhead, e si presenta come un velivolo spaziale da pattuglia lungo 100 metri dotato di armi, missili e torrette (sei torrette con equipaggio e due senza), con la possibilità di trasportare fino a nove passeggeri.

Come visto con la nave Pioneer, la Hammerhead potrà essere acquistata in anticipo ad un prezzo piuttosto impegnativo (si parte da 550 dollari), in modo da destinare il ricavato allo sviluppo del gioco. Nel momento in cui uscirà la versione completa di Star Citizen, tuttavia, sarà sempre possibile acquistare la Hammerhead con i crediti ottenuti in-game.

Con l'occasione vi riproponiamo un recente video gameplay a 4K tratto dalla versione Alpha 3.0 di Star Citizen. Per tutte le altre novità, invece, potete dare un'occhiata alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.