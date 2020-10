Star Citizen è in sviluppo da 8 anni: nuovo rinvio per la beta di Squadron 42

Dopo aver risposto alle critiche sui tempi di sviluppo astronomici di Star Citizen, il fondatore e boss di Cloud Imperium Games, Chris Roberts, riguadagna le pagine del forum ufficiale del kolossal sci-fi per annunciare l'ennesimo rinvio a tempo indeterminato della beta della campagna singleplayer Squadron 42.

Il massimo rappresentante della software house che, da ormai otto anni, sta dando forma a questo gigantesco simulatore spaziale, interviene in difesa del lavoro svolto dai suoi ragazzi e, nel chiarire i motivi dei continui posticipi della campagna principale di Star Citizen, precisa che "la migliore risposta che posso dare alla vostra domanda è che Squadron 42 uscirà quando sarà pronto, non verrà lanciato solo per rispettare una scadenza ma solo quando tutti i contenuti saranno finiti, rifiniti e funzioneranno alla grande".

Nel medesimo messaggio rivolto a chi protesta per i rinvii di Squadron 42 e degli altri moduli che concorrono a formare l'enorme puzzle ludico di Star Citizen, Roberts spiega che "non sono disposto a scendere a compromessi mentre realizzo un gioco in cui credo con tutto il cuore e in cui ci sto mettendo l'anima. Anche se tutti (me compreso) vogliono che Squadron 42 esca subito, se decidessi di comportarmi in quel modo farei un enorme disservizio a tutti coloro che lavorano duramente a questo progetto e a tutti voi che non vedete l'ora di avere tra le mani qualcosa di eccezionale".

In chiusura del suo intervento, il boss di Roberts Space Industries si riallaccia ai rinvii di Cyberpunk 2077 e di altri titoli tripla A, dichiarando che "Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 e Cyberpunk hanno tutti richiesto molto più tempo di quanto inizialmente comunicato dai loro sviluppatori, con date finali di lancio che sono state annunciate solo a sviluppo quasi ultimato, quando quasi tutti i loro problemi tecnologici erano stati risolti".