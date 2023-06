Star Citizen e lo sviluppo senza fine: più budget di GTA 5, Cyberpunk 2077 e RDR2 sommati

Lo scorso febbraio, Star Citizen aveva superato quota 550 milioni di dollari di crowfunding, un traguardo che negli ultimi mesi è già stato ampiamente superato.

Nel momento in cui scriviamo, il team di Starward Industries può infatti contare su circa 590 milioni di dollari per il completamento della sua opera sci-fi. Un budget produttivo clamoroso e che non accenna a veder rallentare la propria crescita, nonostante l'assenza di una finestra di lancio precisa per la versione definitiva di Star Citizen, ormai in sviluppo da oltre dieci anni.

Per mettere tali dati in prospettiva, è possibile prendere in esame i costi di sviluppo stimati per alcune delle produzioni videoludiche più ambiziose approdate sul mercato negli ultimi anni. Per quanto riguarda Grand Theft Auto V, ad esempio, gli analisti hanno quantificato le spese di produzione in circa 137 milioni di dollari. Restando in casa Rockstar Games, Red Dead Redemption II è invece costato circa 170 milioni di dollari. Se guardiamo invece alla travagliata realizzazione di Cyberpunk 2077, le cifre si attestano sui 174 milioni di dollari.



Complessivamente, dunque, GTA V, Red Dead Redemption II e Cyberpunk 2077 hanno consumato risorse produttive per 481 milioni di dollari, ben al di sotto degli attuali 590 milioni di dollari a disposizione di Starward Industries! Al momento, Star Citizen è aggiornato alla versione 4.0.