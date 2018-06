Star Citizen: il trailer dell'E3 ci dà un assaggio dell'Alpha 3.2

Il PC Gaming Show 2018 si è rivelato il palcoscenico giusto per Cloud Imperium Games per tornare a mostare Star Citizen, l'ambizioso simulatore spaziale atteso su Personal Computer.

La compagnia ha quindi mostrato un nuovo trailer che anticipa alcuni dei contenuti in arrivo con l'Alpha 3.2 del gioco. Come al solito, il filmato mette in piena luce un comparto tecnico esaltante e propone diverse spettacolari sequenze di stampo cinematografico.

Star Citizen è atteso su PC, ma una data di lancio per la versione definitiva non è ancora stata annunciata da Cloud Imperium Games. Il gioco ha superato i 180 milioni di dollari raccolti in campagna di crowdfunding. Continuate a seguirci per le novità dall'E3 e dal PC Gaming Show 2018.