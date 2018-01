Star Citizen: la versione 3.1 verrà pubblicata alla fine del mese di marzo

Nell'ultima newsletter inviata ai backer,ha fornito nuove informazioni sullo stato dei lavori die sui piani per il prossimo futuro.

La compagnia ha fatto sapere che il prossimo aggiornamento 3.1 verrà pubblicato alla fine del mese di marzo, in rispetto della nuova politica che prevede il rilascio di update a cadenza trimestrale. Nel corso dell'anno è inoltre previsto l'arrivo di "tanti nuovi contenuti e miglioramenti", mentre entro la fine di questo mese debutterà un nuovo sito con funzionalità aggiuntive e un'interfaccia più elegante.

L'Alpha 3.0 venne pubblicata poco prima di Natale, periodo nel quale venne anche mostrato in maniera estensiva il modulo single player Squadron 42. Da allora il progetto ha raccolto altri due milioni di dollari, che gli hanno permesso di sfondare il muro dei 176 milioni. Star Citizen è in sviluppo esclusivamente per PC, ma è ancora privo di una data di lancio definitiva. Recentemente sono stati annunciati i requisiti di sistema minimi.