Star Citizen: un video leak mostra la modalità single player Squadron 42

Come in molti sanno, Star Citizen è un colosso videoludico senza tempo, in via di sviluppo ormai da diversi anni. Dopo che il kolossal spaziale ha celebrato il citizencon 2952, sono emersi in rete una serie di contenuti trafugati, al cui interno vengono mostrati 9 minuti di filmato di Squadron 42.

Il leak in questione, infatti, presenta per la prima volta un gameplay in-engine di Star Citizen o, per meglio dire, dell'espansione in uscita denominata Squadron 42. Tali contenuti mostrano diverse fasi di gioco ed altrettanti luoghi, tanto variegati nel loro aspetto quanto belli da vedere, nonostante si tratti di un contenuto trapelato e non pubblicato ufficialmente dal publisher e team di sviluppo Cloud Imperium.

Squadron 42 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, mentre il gioco si trova ancora in una build non definitiva pubblicata nel corso del 2022. Però, la mancanza di una data di pubblicazione per l'espansione di Star Citizen lascia presagire uno stato probabilmente aggravato dei lavori, vista anche la qualità dei 9 minuti di gioco del video trapelato. Alcune imperfezioni tecniche, infatti, derivano da una fase di sviluppo non ancora giunta al termine, vista l'instabilità del frame rate. Nonostante i - normalissimi - difetti, già da questo video trapelato si intravede la grande bellezza e potenzialità di Squadron 42.

Il progetto si può definire senza mezzi termini "stupefacente", con un gameplay in-engine spacca mascelle fenomenale. Star Citizen ha raggiunto i 500 milioni di dollari attraverso una raccolta fondi per il progetto, il che dimostra come attorno al lavoro di Cloud Imperium vi sia una grande fiducia. L'utenza sembrerebbe essere ansiosa di poter provare la versione definitiva del progetto, pur sapendo che questo game as a service sarà soggetto a mutare costantemente nel corso degli anni a venire.

Squadron 42 sarà un progetto principalmente focalizzato sul single player, senza però andare a snaturare le fondamenta multiplayer dell'intero progetto. Tuttavia, le informazioni in nostro possesso terminano qui, perciò non ci resta che attendere lo sviluppo della faccenda. Che possa sopraggiungere, di tutta risposta, una presentazione in pompa magna di Squadron 42? E, soprattutto, quando vi saranno delle informazioni ufficiali sulla data d'uscita dell'espansione di Star Citizen?