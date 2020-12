Star Citizen: i gameplay di Squadron 42 arriveranno solo a ridosso del lancio

Dopo aver precisato che Squadron 42 uscirà solo quando girerà alla grande, Chris Roberts conferma che Cloud Imperium pubblicherà i video gameplay del singleplayer di Star Citizen solo quando il suo team di sviluppo sarà in procinto di lanciarlo su PC.

Nel messaggio di auguri pubblicato da Roberts sulle pagine del blog ufficiale di Star Citizen, il fondatore e massimo responsabile del team di sviluppo che sta dando forma a questo ciclopico simulatore spaziale discute di Squadron 42 e spiega che "per la maggior parte dei giochi è normale non annunciare il progetto fino a 12 mesi dalla sua uscita e avviarne la campagna di marketing a 6 mesi dal lancio. I problemi legati alla pubblicazione anticipata di gameplay per Squadron 42 sono molteplici: il primo riguarda ad esempio il protrarsi per troppo tempo di una campagna di marketing, mentre il secondo coincide con la nostra volontà di non mostrarvi troppo dell'avventura per darvi l'opportunità di vivere una storia avvincente".

Il boss di Cloud Imperium prosegue nel suo discorso per sottolineare come "per Squadron 42 c'è un solo tipo di gameplay che potremmo mostrarvi ed è quello senza spoiler, ma vogliamo proporvelo a ridosso del lancio. Preferiamo trattare Squadron 42 come un regalo meravigliosamente incartato che attende di essere rivelato, un dono misterioso di cui non conosci con esattezza il contenuto ma sai già che sarà fantastico. Per questo motivo ho deciso che è meglio non mostrare pubblicamente il gameplay di Squadron 42, né discutere di alcuna data di lancio, fino a quando non saremmo a ridosso dell'uscita. Nutriamo una grande fiducia nel nostro lavoro e, ora che siamo vicini al traguardo, nel tempo che ci rimane vogliamo finire il gioco per mostrarvelo con la più alta qualità possibile".

Qualora ve lo foste perso, su queste pagine trovate l'ultimo video di Star Citizen con i progressi compiuti nel 2020 dal team di Cloud Imperium.