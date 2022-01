Star Citizen: nuovi video sull'esplorazione dei relitti delle astronavi

Chiarita la questione dell'uscita di Star Citizen Squadron 42, i ragazzi di Cloud Imperium Games pubblicano un doppio video diario incentrato sul lavoro che stanno portando avanti per migliorare l'esperienza free roaming con l'esplorazione dei relitti delle astronavi.

Descritti come uno dei punti chiave della visione a medio-lungo termine di Star Citizen, i relitti delle astronavi non saranno dei semplici "punti di interesse" da visitare in maniera estemporanea e casuale, ma assumeranno la forma di veri e propri poli attrattivi con numerose attività da svolgere, missioni da completare e sfide da affrontare.

I bozzetti preparatori condivisi da Cloud Imperium ci consentono di sbirciare tra le pieghe del lavoro portato avanti dagli artisti digitali al seguito di Chris Roberts, con scenari fantascientifici che caratterizzati da relitti immersi in giungle aliene, inglobati nei ghiacci perenni o ridotti in scheletri di titanio e silicio dai venti sferzanti di un pianeta desertico. A giudicare da quanto mostrato da RSI, molti di questi relitti subiranno delle modifiche nel corso del tempo per trasformarsi, ad esempio, in insediamenti per bande di criminali.

In attesa di ricevere ulteriori dettagli su questo e su tanti altri aspetti dell'esperienza free roaming e sandbox del kolossal sci-fi di Roberts, vi lasciamo in compagnia dei due video sui relitti delle astronavi e, qualora ve lo foste perso, al nostro ultimo speciale sul futuro di Star Citizen.