Star Drift Evolution, Demo disponibile: il racing game sfreccia su Steam

Il ritorno del Game Festival d'Autunno di Steam ha portato con sé un esteso numero di Demo gratuite sulla piattaforme di Valve, pronta a permettere ai giocatori di fare incetta di prove con mano.

Trai i titoli disponibili per un assaggio in anteprima, figura anche Star Drift Evolution, un racing game dall'estetica minimale che sfida gli aspiranti piloti a padroneggiare l'arte del drift. Tra una derapata e l'altra, i giocatori affronteranno oltre 60 circuiti, che spaziano da semplici ovali a piste da rally e percorsi elaborati. Qualunque sia il percorso da affrontare, ad ogni modo, l'obiettivo resta sempre lo stesso: realizzare drift perfetti!

A propria disposizione si avranno circa 30 veicoli, ognuno dei quali caratterizzato da caratteristiche uniche in termini di manovrabilità, velocità, peso e altri. In Star Drift Evolution, è possibile affrontare l'IA in una modalità campagna dalla difficoltà crescente, ma non manca un occhio di riguardo per il comparto multigiocatore. Il racing game vanta infatti multiplayer sia in locale sia online, per sfide all'ultima curva. La Demo di Star Drift Evolution è attualmente già disponibile su Steam, in maniera completamente gratuita.



Tra gli altri giochi inclusi nel Game Festival di Steam, ricordiamo la presenza della Demo di Black Legend, RPG a turni dalle atmosfere cupe, ambientato nel XVII secolo.