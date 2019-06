La star di Fortnite Ninja pubblica un libro sui videogiochi, diario scuola e graphic novel

Dopo aver lanciato la sua linea di giocattoli, gadget e merchandising, Tyler "Ninja" Blevins sbarca ora anche nel mondo dell'editoria cartacea con una guida strategica ed una graphic novel.

Lo streamer ha firmato un contratto con Ebury Press, editore che pubblicherà ad agosto un volume intitolato Get Good, My Ultimate Guide to Gaming, una raccolta di consigli dispensati da Ninja su equipaggiamento, strategie per giocare e organizzare gli streaming, sessioni di allenamento e altri consigli per "diventare il prossimo Ninja".

Ad agosto uscirà anche il diario scuola di Ninja con allegato un set di adesivi, infine a dicembre vedrà la luce la graphic novel Ninja The Most Dangerous Game scritta da Justin Jordan e illustrata da Felipe Magana. Al momento non sappiamo se queste produzioni verranno tradotte anche nella nostra lingua, vi aggiorneremo non appena avremo ulteriroi dettagli in merito.