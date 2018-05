Star Fox Grand Prix: Emily Rogers è venuta a conoscenza del gioco lo scorso febbraio

Nelle scorse ore, fonti di Kotaku ed Eurogamer.net vicine a Retro Studios hanno confermato l'esistenza di Star Fox Grand Prix, gioco di coese ambientato nell'universo di Star Fox, oggi anche Emily Rogers ha parlato del titolo in un lungo post sul suo blog.

La Rogers fa sapere che le prime voci di corridoio sull'esistenza del progetto hanno iniziato a circolare già dallo scorso mese di febbraio tra gli insider ma nessuno ha approfondito considerando l'idea "troppo bizzarra per essere vera". Emily Rogers afferma poi che fonti molto vicine al progetto le avrebbero confermato l'esistenza del gioco, inoltre ricorda come in passato Shigeru Miyamoto abbia espresso la volontà di far crescere il franchise di Star Fox dopo il flop commerciale di Star Fox Zero.

Gli ultimi episodi della saga non hanno purtroppo riscosso il successo commerciale sperato e Nintendo vorrebbe rilanciare la serie con un prodotto del tutto diverso, da qui la decisione di creare un gioco di corse ambientato nell'universo di Star Fox. La Rogers commenta poi il rumor sul secondo progetto di Retro Studios, titolo apparentemente previsto per il Natale 2017 ma il cui sviluppo sembra essere molto problematico: l'insider non sa se il gioco verrà cancellato e al momento non ha informazioni precise riguardo lo stato di salute del gioco.