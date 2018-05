Star Fox: Retro Studios sta lavorando su un gioco di corse in stile F-Zero?

Secondo un rumor trapelato in queste ore, Retro Studios sarebbe attualmente al lavoro su uno spin-off di Star Fox, un gioco di corse futuristico in stile F-Zero denominato Star Fox Grand Prix.

La voce ha iniziato a circolare su 4Chan e Reddit e presto si è diffusa anche su siti e portali più attendibili, in particolar modo Eurogamer.net ha subito contattato alcune fonti vicine a Nintendo le quali hanno confermato che "un progetto simile potrebbe essere possibile", per quanto al momento sembra che non ci sia nulla di certo in merito.

L'autore del leak, tale DasVergeben, ha affermato che il gioco sarà un mix tra F-Zero e Diddy Kong Racing, con tanto di modalità avventura e boss da affrontare. Il nome del progetto sarebbe Star Fox Grand Prix ed esisterebbe anche un logo, ma non è chiaro se si tratti di un titolo provvisorio oppure no.

Al momento, in ogni caso, vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite, secondo altri rumor Retro Studios sarebbe al lavoro su uno Star Fox Open World (che possa essere proprio Star Fox Grand Prix?) e su Donkey Kong Country Wooden Fury.