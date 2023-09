Star Fox ritornerà? Un autore del primo gioco riflette sull'evoluzione della serie

In precedenza ci sono state voci sul ritorno di Star Fox, ma per il momento la volpe spaziale ed i suoi compagni non si sono fatti rivedere e non è chiaro se un nuovo gioco è davvero in sviluppo o no. Ma uno dei programmatori del primo capitolo è convinto che per il brand non sia ancora finita.

Dylan Cuthbert, in passato membro di Argonaut Software nonché tra gli autori dell'originale Star Fox per Super Nintendo del 1993, ha parlato della nota serie Nintendo nel corso di un'intervista con il portale Video Games Chronicle, dicendo la sua sul ritorno del franchise e facendo alcune osservazioni sugli episodi più recenti.

"Oh, sono sicuro che ritornerà. Voglio dire, continuano a provarci no? Ci riprovano di continuo senza però raggiungere l'originale", afferma Cuthbert sostenendo che i capitoli successivi al primo titolo non sono riusciti a catturarne l'essenza. Il game designer spiega poi i motivi per cui il primo Star Fox non sarebbe stato eguagliato secondo il suo punto di vista: "Io penso che il gioco originale è nato dai giochi 3D stile Amiga di matrice britannica di allora, da giochi come Star Glider o Carrier Command. Si è ispirato a questi ed ha preso spunto anche da Star Wars Arcade per poi essere combinato con Starblade di Namco. E poi aveva tutta la costruzione dei personaggi tipica di Nintendo, tutti elementi che lo rendevano molto family friendly".

Per Cuthbert tutti i giochi di Star Fox successivi al capostipite non sono riusciti a replicare tutte queste caratteristiche perdendo così i toni che resero iconico il classico per SNES: "Alcuni dei giochi più recenti, come per esempio quello fatto da Namco (Star Fox Assault, ndr), sono tutti ottimi giochi, ma a loro manca sempre qualcosa, mancano gli elementi da shooter 3D della vecchia scuola britannica. Stesso discorso per Star Fox Adventures di Rare, un altro buon tentativo ma che non aveva l'elemento Starblade".

Secondo Cuthbert "ancora oggi non c'è davvero un equivalente di Star Fox sul mercato, forse è proprio per questo che è rimasto impresso nella mente delle persone. E' strano, ma è rimasto un titolo piuttosto unico e credo che questa cosa sia proprio bella". In precedenza un ex Platinum Games aveva chiesto a Nintendo di portare Star Fox Zero su Switch, ma la sua richiesta finora non ha avuto riscontri. Chissà se, come e quando Fox McCloud farà il suo ritorno in scena, magari con un'avventura che renda appunto onore alle origini.