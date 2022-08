Star Fox sta per tornare? Un leaker non ha dubbi, la volpe Nintendo arriverà su Switch

Da tempo si parla di un possibile nuovo gioco di Star Fox, addirittura Star Fox Grand Prix è uno dei giochi rumoreggiati sin da prima del lancio di Nintendo Switch, inoltre alcune voci ipotizzano un possibile porting di Star Fox Zero per la console ibrida ma ad oggi non sono ancora stati fatti annunci di alcun tipo in merito.

Una cosa è (quasi) certa: Star Fox tornerà, almeno stando alle parole dell'insider Zippo, da sempre molto vicino al mondo Nintendo. L'insider fa saper che un nuovo Star Fox è effettivamente in fase di sviluppo presso uno studio esterno della casa di Kyoto, con la supervisione della compagnia nipponica.

Di quale studio si tratta? Zippo cita tanti nomi tra cui Bandai Namco, Next Level, Q Games, Koei Tecmo, Ubisoft e Forever Entertainment. L'unico nome fuori da questa rosa sarebbe quello di PlatinumGames, nonostante il buon rapporto tra le due compagnie.

Altro nodo da sciogliere è quello legato alla natura del progetto: sarà un nuovo gioco, un sequel, un reboot o un remake/remaster? Nintendo avrebbe testo vari prototipi internamente e la strada percorsa sarebbe quella di un gioco a metà tra sequel e reboot.

Zippo parla anche di "una grande enfasi sulla componente multiplayer online o qualcosa di simile", inoltre ci sarebbero progetti anche per una serie animata di Star Fox in lavorazione presso Nintendo Pictures, ex Dynamo Pictures ora di proprietà della casa di Kyoto.