Star Fox Zero: ex Platinum chiede a Nintendo di portare il gioco su Switch

In questi giorni del 2016, Nintendo pubblicava Star Fox Zero su Wii U, sono passati sei anni e su Twitter l'ex artista di PlatinumGames Takaya Imamura ha chiesto a gran voce alla casa di Kyoto di portare il gioco su Switch.

Takaya Imamura è l'ideatore dei personaggi di Fox McCloud e Falco Lombardi, oltre ad aver disegnato Captain Falcon di F-Zero e Tingle di The Legend of Zelda Majora's Mask. L'ultimo gioco al quale ha lavorato è stato proprio Star Fox Zero per conto di PlatinumGames, purtroppo come sappiamo il progetto è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica e c'è chi, come lo stesso Imamura, pensa che una remastered possa dare luce ad un progetto interessante, penalizzato da molti fattori, non ultimo lo scarso successo commerciale di Wii U.

Star Fox Zero è uscito alla fine del ciclo vitale della console, con l'hardware già fuori produzione da qualche mese e vendite software ridotte al lumicino, fattori che hanno penalizzato la diffusione di un gioco che non è più stato pubblicato o reso disponibile su altre piattaforme ed è ancora oggi giocabile solo ed esclusivamente su Wii U.

Anche Atsushi Inaba, attuale CEO di PlatinumGames, in passato ha espresso interesse in un porting di Star Fox Zero, ma ogni decisione in merito spetta ovviamente solo ed esclusivamente a Nintendo. Star Fox Zero ha venduto meno di 500.000 copie e a quanto pare non ha generato profitti, difficile capire quindi come si porrà Nintendo nei confronti di una eventuale riedizione.