Star Fox Zero su Switch? Per PlatinumGames, dipende tutto da Nintendo e Miyamoto

Dalle colonne di VideoGamesChronicle, il boss di PlatinumGames Atsushi Inaba ha ricordato la collaborazione con Nintendo per lo sviluppo di Star Fox Zero su Wii U e si è detto pronto a riportare in auge quel progetto attraverso una Remaster, un Remake o un vero e proprio reboot da lanciare su Switch.

Nel corso dell'intervista, Inaba si è mostrato più che disponibile a rinsaldare la partnership con la casa di Kyoto per sviluppare un "nuovo" Star Fox Zero su Nintendo Switch. L'esponente di PlatinumGames spiega infatti che "non è bello che le persone non siano in grado di giocare ai titoli più vecchi perché vengono bloccati fuori dalla piattaforma, quindi ovviamente se fosse possibile mi piacerebbe ritornare su quel gioco per riportarlo sulle piattaforme più recenti. Ma per Star Fox Zero, la cosa più importante da ricordare è che si tratta di una IP di Nintendo, quindi ogni idea o ipotesi di sviluppo proviene dallo stesso Miyamoto-san".

A tal proposito, Inaba ricorda le difficoltà incontrate da PlatinumGames nell'interagire direttamente con Shigeru Miyamoto per esporgli il progetto di Star Fox Zero: "Il signor Hashimoto, al tempo, era il nostro direttore e probabilmente è stata la persona che ha avuto più problemi nel portare le nostre idee a Mr. Miyamoto, perché a parte i discorsi sulla sua cordialità e personalità si tratta pur sempre di un gigante del settore e una persona a cui molti creatori guardano per trarre ispirazione. Quindi sì, ci vuole sempre tanto coraggio se si decide di andare da lui per esporgli delle idee o anche solo per ricevere un feedback. Certo, a quel tempo c'erano molte discussioni tra Platinum e Nintendo, ma se si presentasse l'occasione di portare Star Fox Zero su Switch starebbe ancora a loro decidere il da farsi, e ovviamente rispetteremmo ogni loro scelta".