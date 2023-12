Quante star ai Game Awards 2023! Christopher Judge e gli Old Gods of Asgard presenti

I The Game Awards non solo soltanto un palcoscenico per videogiochi e premiazioni, ma anche per grandi nomi più o meno collegati all'industria videoludico. E l'edizione 2023 dell'evento organizzato da Geoff Keighley non farà eccezione, grazie alla conferma delle prime star presenti all'attesissima serata.

Attraverso post ufficiali pubblicati dalla pagina Twitter/X ufficiale dei The Game Awards così come dallo stesso Keighley, per il 7 dicembre (in Italia la notte dell'8 dicembre alle ore 01:30) è confermata la presenza dell'attore e doppiatore Christopher Judge così come della band finlandese Poets of the Fall, noti all'interno di Alan Wake 2 come Old Gods of Asgard. Il primo non ha certo bisogno di grandi presentazioni: ha ottenuto grande fama tra i giocatori grazie alle sue acclamate interpretazioni di Kratos in God of War e God of War Ragnarok. Quest'anno Judge presenterà ed annuncerà il vincitore della categoria Best Performance, la stessa dove ha trionfato ai The Game Awards 2022 per il lavoro svolto in God of War Ragnarok.

Per quanto riguarda i Poets of the Fall/Old Gods of Asgard, il gruppo si esibirà dal vivo suonando con tutta probabilità una delle proprie canzoni usate all'interno di Alan Wake 2 (che, lo ricordiamo, è tra i candidati al GOTY ai The Game Awards 2023), forse proprio in apertura della serata come già accaduto nelle passate edizioni dell'evento.

Non solo grandi ospiti: ecco quanto durano i The Game Awards 2023, come rivelato da Keighley in persona.