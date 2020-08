La star NBA Ben Simmons investe e diventa ambasciatore dei FaZe Clan

I FaZe Clan hanno annunciato che il player NBA (due volte All-Star) Ben Simmons si è ufficialmente unito all'organizzazione statunitense non solo come investitore, ma anche ambasciatore del marchio con il nickname "FaZe Simmo".

Essere un ambasciatore significa non solo portarne i colori e aiutare l'organizzazione a guadagnare maggiore visibilità in tutto il mondo, ma rappresentare e supportare il team anche nella produzione di contenuti. Mentre l'NBA era in pausa forzata a causa del COVID, Simmons – da sempre un videogiocatore accanito e già da un po' di tempo nella sfera d'influenza dei FaZe - ha aperto un canale Twitch (come molti suoi colleghi appassionati videogiocatori) per giocare a Call of Duty: Warzone.

Per quanto riguarda lo sforzo monetario di Simmons come investor nell'organizzazione, non è ancora stato reso noto dai FaZe, visto che secondo Forbes l'investimento del giocatore dei Philadelphia è parte di un round di finanziamento più ampio che deve ancora concludersi. "Il mio legame con i FaZe ora è molto più profondo rispetto all'investimento iniziale", ha dichiarato Simmons alla testata Forbes. "Lo porterò in Australia (il giocatore è australiano, ndr.) e gli darò un respiro internazionale. Voglio anche coinvolgere i più giovani".

I FaZe Clan, insomma, si espandono ancora verso il mondo sportivo tradizionale dopo la partnership con il Manchester City.