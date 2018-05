Star Ocean 6 non è in produzione: Shuichi Kobayashi fa sapere che ci sarà da aspettare

In molti si aspettavano l'annuncio di Star Ocean 6 durante lo Star Ocean Fes 2018 che si è tenuto nel weekend, ma così non è stato. Durante un panel nel corso dell'evento, il produttore Shuichi Kobayashi ha fatto chiarezza riguardo il futuro del franchise.

Shuichi Kobayashi afferma di "essere a conoscenza dei desideri del pubblico (riguardo Star Ocean 6, ndr" ma tuttavia al momento "non ci sono novità a riguardo e posso dirvi che non ci stiamo lavorando. Non è così semplice... dipendesse sollamente da Tri-Ace, sarebbe possibile, ma non è questo il caso. Vi chiedo di aspettare ancora..." Kobayashi continua poi affermando che il franchise Star Ocean non è morto, come dimostra il successo di Star Ocean Anamnesis per dispositivi mobile, uscito in Giappone alla fine del 2016.

L'ultimo episodio regolare della serie, Star Ocean Integrity and Faithlessness (Star Ocean 5), non ha purtroppo riscosso il successo sperato dal publisher e questo potrebbe aver costretto Square-Enix a rivedere i piani per il futuro del brand. Al momento Star Ocean 6 non è in fase di sviluppo ma in futuro le cose potrebbero cambiare e il producer si è detto certamente fiducioso a riguardo.