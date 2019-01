Star Ocean Anamnesis annuncia una collaborazione con Final Fantasy Brave Exvius

Square Enix ha annunciato che, a partire da oggi fino all’11 febbraio 2019, Star Ocean Anamnesis collaborerà con il Final Fantasy Brave Exvius offrendo bonus speciali per l’accesso, nuovi personaggi da evocare, eventi di durata limitata e altro ancora per i giocatori di entrambi i titoli.

La collaborazione di durata limitata su Star Ocean Anamnesis include:

Bonus per l’accesso: tutti i giocatori potranno ricevere 10.000 gemme effettuando l’accesso al gioco.

· Nuovi personaggi da evocare: i giocatori potranno aggiungere i personaggi Rain (5-star Ace Defender), che può potenziare i suoi alleati e indebolire i nemici, e Fina (5-star Ace Healer), che può ripristinare gli Ability Point della sua squadra, alla loro collezione tramite una Featured Summon. Sarà anche possibile ottenere Lasswell (5-star Ace Attacker), che infligge danni ATK con arma a corto raggio, tramite dei Lasswell Character Draw Tickets, ottenibili tramite i bonus per l’accesso e il completamento degli obiettivi della campagna di durata limitata. È la prima volta che questi personaggi sono costituiti da modelli in 3D giocabili, molto dettagliati. Ognuno di essi include anche una nuova illustrazione in 2D creata da Yusuke Naora.

Evento Vision of New Beginnings: i giocatori che cercano ulteriori ricompense potranno provare questo evento di durata limitata e affrontare il boss Exiled Knight. Scegli Fina, Rain o Lasswell come personaggio che ti accompagnerà e ricevi dello Star Quartz completando le missioni. Lo Star Quartz può essere usato per ottenere oggetti rari dai Box Draws speciali di Vision of New Beginnings. Inoltre, i giocatori potranno guadagnare un totale di 1000 gemme completando ciascuna missione di durata limitata.

Nuove armi: ottieni delle armi esclusive come la Crimson Saber (spada a una mano 5-star), il Reincarnator (arco 5-star) e la Purple Lightning (lama e guaina 5-star) completando le missioni dell’evento.

Anche i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno divertirsi con dei nuovi contenuti che saranno disponibili all’interno del gioco dal 25 gennaio al 7 febbraio 2019, inclusi:

Una nuovissima Summon: Sophia, una nuova e inedita unità globale da 5~7 star, si unisce ai ranghi come Featured Summon Character.

Vecchi Summon: gli amatissimi Fayt e Rena, che possono essere risvegliati fino a 7-star, così come Fidel e Roddick riappariranno all’interno del gioco come Featured Summon, mentre Reimi sarà disponibile come Raid Summon.

Un Evento Raid del passato: l’Evento Raid dello scorso anno fa il suo ritorno. I giocatori potranno combattere contro Jie Revorse del gioco Star Ocean originale per ottenere punti raid e sbloccare varie ricompense.