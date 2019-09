Star Ocean First Departure R ha una data di lancio su PS4 e Switch

Square-Enix ha annunciato la data di lancio ufficiale di Star Ocean Firs Departure R, la versione rimasterizzata del remake del primo capitolo del noto franchise JRPG.

Il remake in questione fu pubblicato dapprima su PlayStation Portable nel 2007, e si prepara dunque a sbarcare in veste rinnovata su PlayStation 4 e Nintendo Switch il 5 dicembre 2019, sia in Giappone che in Occidente. Oltre ad un ammodernamento grafico, Star Ocean First Departure R porterà in dote tutta una serie di migliorie e novità che vi andiamo a riportare di seguito:

Nuovo doppiaggio - I giocatori possono scegliere tra il doppiaggio originale per PSP in inglese o giapponese, oppure seleziona il cast della versione originale per Super Famicon in giapponese, precedentemente disponibile solo in Giappone;

- I giocatori possono scegliere tra il doppiaggio originale per PSP in inglese o giapponese, oppure seleziona il cast della versione originale per Super Famicon in giapponese, precedentemente disponibile solo in Giappone; Nuove illustrazioni dei personaggi - I giocatori possono selezionare le vecchie illustrazioni della versione PSP o le nuove disegnate da Katsumi Enami (Star Ocean The Last Hope);

- I giocatori possono selezionare le vecchie illustrazioni della versione PSP o le nuove disegnate da Katsumi Enami (Star Ocean The Last Hope); Speed Mode - I giocatori possono attraversare la mappa a velocità raddoppiata;

- I giocatori possono attraversare la mappa a velocità raddoppiata; Bilanciamento - Il gameplay ed i combattimenti sono stati ribilanciati per regalare ai giocatori un'esperienza più avvincente.

Lasciandovi al nuovo trailer che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Star Ocean First Departure R uscirà su PS4 e Switch il 5 dicembre.