Star Ocean The Divine Force: 5 cose da sapere sul frenetico JRPG

Manca poco alla nostra recensione Star Ocean The Divine Force. Nel frattempo, eccovi un nostro approfondimento sulle cinque cose che dovete assolutamente conoscere sul prossimo, frenetico JRPG di casa Square-Enix.

L'ultima esperienza ruolistica confezionata dagli autori di Tri-Ace sotto l'egida di Square Enix condirrà gli appassionati vecchi e nuovi della serie di Star Ocean all'interno di una dimensione a tinte fantascientifiche ancora più immersiva e ricca di sorprese.

Per il 25° anniversario dell'IP, gli autori giapponesi promettono di offrirci due prospettive ben distinte sugli eventi che si dipaneranno lungo l'avventura: in funzione della scelta del personaggio, i giocatori potranno iniziare il viaggio esplorando con Raymond il setting di una civiltà ipertecnologica, oppure visitare uno scenario più rurale e di stampo squisitamente fantasy insieme a Laeticia.

Questa grande libertà di scelta si rifletterà in tutti gli altri aspetti dell'opera, dalle opportunità offerte dalle attività free roaming alle missioni da svolgere approfondendo gli eventi della campagna principale. E che dire allora delle misteriose sottotrame da scoprire incontrando i numerosi PNG che imperlano la mappa?

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 27 ottobre con il lancio del nuovo capitolo di Star Ocean su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento, dopo aver dato un'occhiata al video che campeggia a inizio articolo vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere questo speciale sulle 5 cose da sapere su Star Ocean The Divine Force.