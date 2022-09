Star Ocean The Divine Force: annunciata la demo gratis, nuovo trailer dal TGS 2022

In occasione dell'annuale edizione del Tokyo Game Show torna a far parlare di sé Star Ocean The Divine Force, il nuovo capitolo della serie JRPG di Square-Enix e Tri-Ace in arrivo a novembre su PC e console.

Nel corso della fiera è stata annunciata la demo gratuita di Star Ocean The Divine Force per console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. La versione di prova sarà scaricabile dal 20 settembre e offrirà ben due ore di contenuti con cui potrete avere un'anteprima dell'avventura.

Square-Enix ha accompagnato l'annuncio della demo con un nuovo trailer di Star ocean The Divine Force.

Star Ocean The Divine Force ha una storia che mescola fantasy e fantascienza, una vasta serie di personaggi giocabili e storie secondarie e un sistema di combattimento unico nel suo genere con comandi semplici e intuitivi che offrono battaglie emozionanti.

Il gioco unirà gli fantasy e fantascientifici tramite il sistema "Double-Hero", che consentirà a numerosi personaggi provenienti da mondi differenti di incontrarsi per intraprendere una nuova avventura. Il JRPG permetterà al giocatore di muoversi liberamente per la mappa, nonché di ingaggiare scontri senza soluzione di continuità.

Lasciandovi alla visione del trailer vi ricordiamo che Star Ocean The Divine Force sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 27 ottobre. In attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Ocean The Divine Force per ulteriori approfondimenti sul JRPG.