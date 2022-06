Star Ocean The Divine Force: annunciato un evento livestream, durerà 40 minuti

Dopo un lungo silenzio, il nuovo gioco della serie Star Ocean sta per tornare in azione. Nelle scorse settimane Square Enix aveva confermato l'imminente arrivo di novità su Star Ocean The Divine Force, e a quanto pare finalmente ci siamo.

Il colosso nipponico, infatti, ha annunciato un livestream della durata di 40 minuti tutto incentrato sulla nuova opera targata Tri-Ace, che andrà in onda il 29 giugno alle ore 13:00 italiane. Si tratterà quindi di un evento corposo che rivelerà numerosi dettagli aggiuntivi sul prossimo Star Ocean, in particolare su personaggi, sistema di combattimento e molti altri aspetti della produzione. In più, verranno mostrati 8 minuti di sequenze tratte dalla storia di Raymond, uno dei protagonisti di Divine Force.

Square Enix non diffonde maggiori informazioni sull'evento in streaming, e chissà se ci sarà spazio anche per una finestra di lancio più precisa: attualmente, infatti, il gioco è previsto in uscita su PC e console PlayStation e Xbox per un generico 2022, dunque la trasmissione potrebbe essere il giusto scenario per rivelare quando i fan potranno mettere le mani sopra il nuovo JRPG.

Come raccontato anche nella nostra anteprima di Star Ocean The Divine Force, il gioco è stato concepito per celebrare il venticinquesimo anniversario del brand: era infatti il luglio del 1996 quando l'originale Star Ocean faceva il suo esordio sui Super Nintendo giapponesi. Riuscirà The Divine Force a rendere onore alla sua longeva serie?