Star Ocean The Divine Force annunciato: fantasy e sci-fi si fondono nel nuovo JRPG

Giusto in tempo per il venticinquesimo anniversario della serie, Square Enix e lo studio di sviluppo Tri-Ace hanno approfittato dello State of Play di ottobre 2021 per annunciare Star Ocean: The Divine Force, da considerarsi a tutti gli effetti come un nuovo episodio principale.

Il trailer dell'annuncio che potete ammirare anche voi in apertura di notizia offre un assaggio della nuova storia spaziale, che secondo i suoi creatori fonderà atmosfere fantasy in un universo fantascientifico. I giocatori possono anche aspettarsi un nutrito cast di personaggi giocabili, numerose sotto trame e un sistema di combattimento unico studiato per dare luogo a scontri mozzafiato con l'ausilio di comandi semplici e istintivi.

La storia cambierà in base alle scelte compiute dai videogiocatori, che vedranno interagire eroi provenienti da due mondi distinti, uno sci-fi e l'altro fantasy, con il sistema "Double-Hero". Star Ocean: The Divine Force offrirà inoltre la possibilità di muoversi negli ambienti in totale libertà a 360°, anche in volo, e di catapultarsi in battaglia senza alcuna iterruzione.

Star Ocean: The Divine Force si trova attualmente in sviluppo per PlayStation 4 e PS5 con una data di pubblicazione fissata, per il momento, in un generico 2022. Il gioco arriverà a 6 anni di distanza dall'ultimo capitolo regolare della serie, ossia Star Ocean: Integrity and Faithlessness.