Star Ocean The Divine Force conquista Famitsu: grande media per l'RPG Square Enix

Il numero 1770 di Famitsu è appena sbarcato in Giappone, con una nuova serie di recensioni sui giochi del momento. Pochi in verità i giochi presi in analisi dalla testata nipponica, tra cui però spicca Star Ocean The Divine Force, sesto capitolo principale della serie disponibile dal 27 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.

L'ultima fatica targata tri-Ace ha convinto quasi completamente i redattori di Famitsu, che assegnano all'Action/RPG un notevole 35/40, basato su un 8 e ben tre 9 dati dai recensori. Dopo alcuni anni di assenza la serie è pronta a regalare nuove gioia ai suoi fan di lunga data, pertanto se siete in procinto di buttarvi sull'opera firmata Square Enix ecco 5 cose da sapere prima di iniziare Star Ocean The Divine Force.

Restando sempre in tema Square Enix, l'ultimo numero della rivista nipponica recensisce anche Harvestella, assegnando però voti più bassi seppur sempre di valore: l'RPG life-simulatori per PC e Nintendo Switch si porta a casa un 31/40 (ripartito in 8, 8, 8 e 7). Potete scoprire maggiori dettagli su questa particolare opera leggendo la nostra anteprima di Harvestella.

L'ultimo gioco recensito riguarda infine un'esclusiva per il mercato giapponese: Hakoniwa Bokujou Hitsuji Mura riceve un 25/40 (7, 6, 6, 6), risultando dunque lontano dai risultati ottenuti dagli altri due giochi comparsi nel numero 1770 di Famitsu.