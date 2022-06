Star Ocean The Divine Force ha una data: focus sui personaggi da Square Enix

Il futuro di Star Ocean è stato finalmente delineato. Come emerso dall'evento livestream incentrato su Star Ocean The Divine Force, Square Enix non solo ha mostrato nuovi stralci di gameplay e approfondimenti sui personaggi, ma ha anche confermato ufficialmente quando il nuovo gioco della serie esordirà sul mercato.

Star Ocean The Divine Force sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal 27 ottobre 2022: a sei anni di distanza dall'uscita di Star Ocean Integrity and Faithlessness, l'apprezzata serie Action/RPG firmata tri-Ace si prepara a fare presto il suo ritorno con il sesto episodio principale. Oltre alla data, il colosso nipponico ha diffuso anche nuovi trailer che hanno permesso di dare uno sguardo più dettagliato sulle meccaniche di gioco, introducendo anche i protagonisti principali con i quali i giocatori potranno interagire.

Tra le novità principali del nuovo capitolo, una maggior libertà d'azione e movimento attraverso scenari molto più ampi rispetto a quanto visto nei giochi passati, mentre i combattimenti risultano adesso ancora più frenetici. Il party è composto da quattro personaggi, ciascuno dotato di proprie caratteristiche e peculiarità che aiuteranno a rendere ancora più vari e dinamici gli scontri con una buona varietà di nemici pronti ad ostacolarci il cammino.

Negli scorsi mesi Square Enix ci aveva anche offerto una panoramica sulle ambientazioni di Star Ocean The Divine Force, che punta a riportare in scena il brand in grande stile.