Star Ocean The Divine Force, la Demo gratis è disponibile: link per il download

Le giornate del Tokyo Game Show 2022 hanno portato con sé l'annuncio di una Demo gratuita di Star Ocean: The Divine Force, ora disponibile per la community attiva su console Sony e Microsoft.

Il contenuto consente ai giocatori di testare la sezione iniziale dell'avventura, vissuta dal punto di vista di Raymond Lawrence, a partire dall'arrivo del giovane presso la località di Delryk Village. Il ragazzo, lo ricordiamo, sarà uno dei co-protagonisti di Star Ocean: The Divine Force. Il capitano del vascello mercantile Ydas dividerà infatti la scena con Laeticia, principessa e cavaliere del pianeta Aster IV. I giocatori potranno scegliere quale dei due eroi impersonare nel corso dell'avventura.



La Demo propone una sezione rielaborata del gioco completo, con alcune limitazioni rispetto a quella che sarà l'esperienza definitiva offerta da Star Ocean: The Divine Force. Il team di sviluppo ha inoltre già confermato che non sarà possibile trasferire i progressi della storia e i livelli dei personaggi in seguito al lancio del titolo.



Di seguito, vi riportiamo i link per procedere con il download della Demo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S:

Star Ocean: The Divine Force, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre 2022, con esordio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.