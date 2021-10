Star Ocean The Divine Force, il JRPG non è esclusiva PS4 e PS5: i dettagli da Square Enix

Nel corso del PlayStation State of Play trasmesso nella serata di mercoledì 27 ottobre, è stato condiviso l'annuncio di Star Ocean: The Divine Force, nuovo JRPG a firma Square Enix.

A latere dello show digitale Sony, il colosso giapponese conferma che il titolo avrà una natura multipiattaforma, che lo porterà ad esordire anche oltre i confini di PlayStation 4 e PlayStation 5. Come potete verificare in calce a questa news, Star Ocean: The Divine Force è dunque atteso anche su PC (via Steam), Xbox One e Xbox Series X|S. Per tutte le piattaforme supportate dal JRPG, manca al momento una data di uscita precisa, con il titolo indicato come genericamente in arrivo nel corso del 2022.



La nuova avventura sviluppata da tri-Ace avrà il compito di celebrare il 25° anniversario della serie Star Ocean, il cui primo episodio è stato distribuito nell'ormai lontano 1996. Per l'occasione, torna il sistema del doppio eroe, con i giocatori che potranno vivere il JRPG da due prospettive differenti. Raymond sarà infatti originario di una civiltà avanzata, legata all'immaginario sci-fi. Laeticia troverà invece le sue radici in un pianeta sottosviluppato di stampo fantasy. Sul fronte del gameplay, Star Ocean: The Divine Force punta ad offrire l'esperienza più dinamica della serie, con i giocatori che potranno esplorare il mondo volando liberamente.