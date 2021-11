Star Ocean The Divine Force: nuova video panoramica sulle ambientazioni

Gli sviluppatori di Tri-Ace ci rituffano nelle atmosfere sci-fi di Star Ocean The Divine Force pubblicando un video che mostra la varietà degli scenari da esplorare nel nuovo capitolo dell'epopea JRPG edita da Square Enix.

Il nuovo filmato in-engine proposto dalla software house giapponese ci offre uno spaccato delle ambientazioni a tinte fantascientifiche che faranno da sfondo al prossimo capitolo di questa serie ruolistica giunta al suo 25° anniversario.

Nei giorni scorsi, Tri-Ace ha discusso delle novità che caratterizzeranno quest'opera e dalle sorprese che attraverseranno i suoi aspetti "storici", come il ritorno del sistema del Doppio Eroe per consentire agli appassionati di immergersi nelle dinamiche narrative e ludiche del titolo osservando il tutto da due prospettive ben distinte.

In base alla scelta del personaggio, gli utenti potranno iniziare l'avventura esplorando con Raymond il setting di una civiltà ipertecnologica o abbracciare uno scenario più "rurale" e di stampo squisitamente fantasy insieme a Laeticia. Non a caso, gli autori nipponici promettono di offrire ai fan vecchi e nuovi l'esperienza di gioco più dinamica della serie. Parallele e complementari alle attività free roaming e della campagna, ci saranno gli immancabili combattimenti e le missioni secondarie studiate per arricchire la storia con delle sottotrame piene di misteri da scoprire e di PNG da incontrare.

Il lancio del nuovo JRPG di Square Enix è previsto nel 2022 su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su quest'opera? Date un'occhiata al nostro speciale su Star Ocean The Divine Force e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate della nuova fatica ruolistica targata Tri-Ace.