Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster disponibile ora su PC e PS4

ha annunciato che i fan potranno partire per un’avventura interstellare con: il prequel della serie, inizialmente lanciato nel 2009, è ora disponibile per PlayStation 4 e PC (via Steam).

Sviluppato in collaborazione con tri-Ace, questo prequel dello Star Ocean originale è stato rimasterizzato in alta definizione ed è compatibile con il 4K, tastiera/mouse e controller per PC. Questo gioco di ruolo e d’azione invita gli avventurieri ad esplorare l’universo in un’epica storia intergalattica di sopravvivenza. I giocatori potranno riscoprire le caratteristiche tipiche di Star Ocean, tra cui delle battaglie strategiche in tempo reale, un vasto sistema di creazione di oggetti, un sistema di azioni private che approfondisce le relazioni tra i vari personaggi, delle trame secondarie per una storia più ricca e stimolante e il fantastico sistema di aggiramento, che unisce le schivate e gli attacchi in combattimenti emozionanti.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster è disponibile in formato digitale su PlayStation Store e Steam, e fino al 12 dicembre i membri di PlayStation Plus e gli utenti Steam che acquisteranno il gioco riceveranno il 10% di sconto. Tutti coloro che acquisteranno il gioco durante questo periodo su Steam riceveranno inoltre una mini colonna sonora scaricabile. Infine, fino all’8 gennaio 2018, tutti coloro che acquisteranno il gioco su PlayStation Store riceveranno un tema esclusivo di PlayStation 4 e 12 avatar di PlayStation Network dei personaggi principali del gioco.