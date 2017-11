Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD ha i settaggi grafici modificabili su PS4 e PS4 Pro

Disponibile da oggi,presenta delle insolite impostazione grafiche liberamente modificabili dai possessori di PlayStation 4.

Come potete notare dall'immagine riportata in calce, i giocatori PS4, oltre a godere della risoluzione in alta definizione, possono modificare a proprio piacimento i settaggi riguardanti l'anti-aliasing, la profondità di campo, la risoluzione delle texture e altro ancora. Le impostazioni grafiche sono identiche su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, e non è chiaro come queste possano, ipoteticamente, impattare sulle performance del gioco.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD è disponibile da oggi su PS4, ed arriverà entro il termine della giornata anche su Steam. Qui trovate il trailer di lancio della remastered.