Star Ocean The Last Hope: pubblicato il trailer di lancio della remastered

ha pubblicato il trailer di lancio di, riedizione del titolo omonimo uscito nel lontano 2009 e in procinto di tornare su PlayStation 4, PS4 Pro e PC Windows.

Questa riedizione del gioco include il supporto Full HD su PS4 e 4K su PlayStation 4 Pro e PC, proponendo quindi un comparto tecnico migliorato e una UI leggermente ridisegnata. La versione Windows supporterà inoltre gli obiettivi di Steam, la possibilità di cambiare risoluzione, controlli via mouse, tastiera e joypad.

Star Ocean The Last Hope 4K & Full HD Remaster sarà disponibile dal 28 novembre al prezzo di 19.99 euro su PlayStation Store e Steam, il lancio dell'edizione retail non è previsto.