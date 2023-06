Star Ocean The Second Story R esiste ed arriva nel 2023: un insider ne è sicuro

Dopo che Square Enix ha lasciato intendere la possibile esistenza di Star Ocean The Second Story R dopo un leak, anche un noto leaker parla del presunto remake o remastered del secondo capitolo di Star Ocean, che tra l'altro non sarebbe nemmeno così lontano dal suo esordio sul mercato.

Secondo NateDrake, il rifacimento di Star Ocean The Second Story non solo è effettivamente in lavorazione, ma la sua uscita sarebbe prevista entro la fine del 2023, al massimo nel periodo natalizio. "Non vedo l'ora che venga mostrato, ne ho sentito parlar bene ed arriverà entro quest'anno. Questo è il piano attuale, dovrebbe arrivare entro il periodo natalizio", ha affermato il leaker intervenendo sul forum di ResetERA.

Rispondendo alla domanda di un utente, NateDrake ha inoltre aggiunto di non sapere su quale versione si basa Star Ocean The Second Story R, tra quella originale del 1998 per la prima PlayStation oppure la conversione per PSP del 2009: "Non so su quale versione si basa, considerato che la portata e le ambizioni di questo gioco sono più grandi rispetto al primo capitolo", si è limitato a dire il leaker. Chiaramente per adesso le affermazioni di NateDrake vanno prese con le pinze, ma con il leak del presunto logo ufficiale del gioco avvenuto negli corsi giorni non è da escludere che novità su Star Ocean The Second Story R possano arrivare già prossimamente.

Vi piacerebbe giocare una riedizione di Star Ocean The Second Story?