Star Ocean The Second Story R: il gameplay del Nintendo Direct svela la data d'uscita

Durante il Nintendo Direct di giugno che ha fatto da sfondo all'annuncio di Super Mario Bros. Wonder, Square Enix ha confermato i leak delle scorse settimane presentando ufficialmente Star Ocean The Second Story R, il rifacimento del secondo capitolo di questa iconica serie JRPG.

Il remake di Star Ocean The Second Story darà modo a tutti gli appassionati del genere di tuffarsi nelle atmosfere di questa saga per vivere "battaglie emozionanti e graficamente spettacolari. Dopo una missione finita male, l'ufficiale della Federazione Claude si ritrova su un pianeta primitivo: lì fa la conoscenza di Rena, una ragazza con poteri mistici. Impersona Claude o Rena e prendi decisioni che determineranno il tuo destino".

La versione attualizzata di Star Ocean The Second Story stravolgerà del tutto gli elementi grafici e ludici del GDR originario lanciato nel 1998: il titolo adotterà un'estetica che combina personaggi 2D in pixel art a scenari tridimensionali, per poi offrire un combat system riformulato con tanti elementi inediti e una maggiore propensione strategica alle battaglie.

Il lancio di Star Ocean The Second Story R è fissato per il 2 novembre su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto degli annunci del Nintendo Direct di giugno.