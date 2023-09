Star Ocean The Second Story R, inizia il viaggio: arriva la demo gratis su console e PC

Dopo un lunghissimo susseguirsi di rumor e speculazioni, nel mese di giugno è arrivata la conferma dell'esistenza di Star Ocean The Second Story R, svelandone la data d'uscita. Mancano alcune settimane all'arrivo del progetto targato Square Enix su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch e, per l'occasione, è giunta una demo gratis.

Avete capito bene: con un anticipo di sei settimane dalla pubblicazione del gioco, Square Enix ha rilasciato una versione di prova di Star Ocean The Second Story R. Essa è disponibile su tutte le piattaforme e permetterà di prendere parte al grande viaggio in questo GDR che porterà gli utenti a vestire i panni di Claude o Rena, riproposto per l'occasione con una veste grafica 2.5D amata da una grossa fetta di videogiocatori.

A fare da cornice al progetto ideato dalla software house troviamo inoltre nuove meccaniche di gioco, doppiaggi in giapponese e inglese, musica riarrangiata che richiama le controparti originali e molto altro, strizzando l'occhio ai fan di vecchia data e non solo. Siete pronti a cimentarvi in questo nuovo viaggio? Ma soprattutto, riuscirà Star Ocean The Second Story R, insieme alle produzioni in uscita nei prossimi mesi, a risanare le perdite di due miliardi di dollari in borsa di Square Enix?