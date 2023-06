Star Ocean The Second Story R, remaster del JRPG in arrivo? Leak da Square Enix!

Dopo i leak accidentali di Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload da parte di Atlus, anche Square Enix si rende protagonista di una involontaria fuga di notizie.

Un interessante avvistamento coinvolge infatti un logo apparso di recente tra le pagine del sito ufficiale del servizio di supporto del publisher. Come potete verificare in calce a questa news, l'immagine ha per protagonista il mai annunciato Star Ocean: The Second Story R. In assenza di reveal ufficiali e di comunicazioni precise da parte di Square Enix, la sensazione è che possa giungere a breve la presentazione di una remaster di Star Ocean: The Second Story.

Apparso sul mercato videoludico nell'ormai lontano 1998, il JRPG aveva trovato spazio nel catalogo della prima PlayStation. Sviluppato da Tri-Ace, Star Ocean: The Second Story rappresenta il secondo capitolo della serie Star Ocean, ancora oggi parte della scena dell'attualità gaming. Nell'ottobre dello scorso anno, infatti, Square Enix ha celebrato il lancio di Star Ocean: The Divine Force (per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Star Ocean: The Divine Force).



A sostegno dell'ipotesi di una rimasterizzazione in arrivo per Star Ocean: The Second Story troviamo il lancio di Star Ocean: The First Departure R, remaster del primo capitolo della serie, approdato nel 2019 su PlayStation 4 e Nintendo Switch.