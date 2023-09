Star Ocean The Second Story R, quali sono i requisiti minimi e consigliati su PC?

La giornata di oggi è stata molto importante per il prossimo progetto in arrivo sul mercato sotto l'etichetta di Square Enix: nei lidi di tutte le piattaforme che accoglieranno a braccia aperte il gioco è finalmente arrivata la demo gratis di Star Ocean The Second Story R, la quale dà il via al grande viaggio atteso dai fan del titolo.

Come riportato dalla pagina ufficiale di Steam, sappiamo che "questa demo include una sezione giocabile dell'inizio di Star Ocean The Second Story R, fino al completamento della caverna di Krosse". È quindi arrivato il momento di iniziare a cimentarsi in questa esperienza videoludica ricreata da Square Enix in 2.5D con nuove meccaniche di gioco e non solo. Ma quali sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC di Star Ocean The Second Story R?

Requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows® 10 / 11 64-bit;

Processore: AMD A8-7600 / Intel® Core™ i3-3210;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: AMD Radeon™ RX 460 / NVIDIA® GeForce® GTX 750 Ti;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 20 GB di spazio disponibile.

Secondo quanto riportato dalle note aggiuntive, gli utenti in possesso di una macchina da gioco con tali requisiti potranno giocare il titolo ad una risoluzione di 1280x720p a 30 FPS, grazie alle impostazioni grafiche di base.

Requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows® 10 / 11 64-bit;

Processore: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i5-3330;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: AMD Radeon™ RX 470 / NVIDIA® GeForce® GTX 1650;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 20 GB di spazio disponibile.

Per quel che concerne la migliore configurazione hardware possibile, invece, sappiamo che Star Ocean The Second Story R potrà girare ad una risoluzione di 1920x1080p a 60 FPS, sempre con le opzioni grafiche di base. Dopo che Square Enix ha rivelato l'opening movie in stile anime di Star Ocean The Second Story R, è il momento di cimentarsi nella prova gratuita del viaggio riproposto dalla popolare software house con un'esperienza GDR molto amata dai fan.